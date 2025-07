Cinco benefícios da IA do Google para pessoas e empresas

Segundo estudo realizado pelo MobileTime com a Opinion Box, 56% dos brasileiros já usaram assistentes de IA como o ChatGPT, enquanto 34% interagiram com o Gemini, do Google.

Com o Gemini for Workspace, a IA generativa está integrada a ferramentas como Gmail e Google Docs, otimizando operações e melhorando resultados. "Essa tecnologia representa uma revolução para as agências de marketing e comunicação. Ela oferece oportunidades de otimização de operações, melhorar resultados e criar experiências mais personalizadas para os clientes", pontua Eduardo Augusto, CEO da IDK, consultoria especializada em marketing, comunicação e tecnologia.

3. Novas formas de interação através de conversas naturais



O Gemini Live permite conversas por voz e vídeo em tempo real com o assistente, tornando a interação mais natural e eficiente. "O medo da IA geralmente vem do desconhecido. Quando você começa a usar essas ferramentas no dia a dia, percebe que elas não fazem o trabalho por você, elas fazem o trabalho com você, de forma muito mais inteligente", explica Thiago Muniz, especialista em vendas, professor da FGV e CEO da Receita Previsível.