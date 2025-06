Hapvida e NINNA Hub: termina hoje seleção de 50 startups

Em sua terceira edição, o programa tem como objetivo fomentar o ecossistema de inovação por meio do fortalecimento da cultura empreendedora e da capacitação de lideranças do grupo para atuarem como mentores certificados, promovendo uma troca estratégica entre executivos experientes e startups.

O Grupo Hapvida, em parceria com o NINNA Hub, está com inscrições abertas até hoje, 30, para statups que desejam receber mentorias através do Programa VIVE – Mentores da Inovação, iniciativa que, além de formar mentores, oferece mentorias exclusivas e gratuitas para startups com foco em acelerar o desenvolvimento de soluções inovadoras na área da saúde.

Podem se inscrever startups que estejam, no mínimo, em estágio de pré-operação, com ao menos uma venda, operação e tração. Serão selecionadas até 50 startups que ofereçam soluções voltadas à saúde, com propostas inovadoras nas áreas de logística, educação, marketing, inteligência artificial, gestão, monitoramento, melhoria operacional, entre outras.

As selecionadas participarão de rodadas de mentoria com duração de 1 hora, com foco em orientação estratégica e conexão com líderes executivos da Companhia. O programa representa uma oportunidade para startups impulsionarem seus negócios por meio da expertise de um dos maiores grupos de saúde do país.

As inscrições estão abertas até o dia 30 de junho AQUI