Projuris e Farmácias Pague Menos apresentam case no III Congresso de Gestão Jurídica do Nordeste

O painel contará com a participação de Ana Patricia Damasceno, gerente jurídica da Pague Menos; Ticiana Coelho e Luiz Henrique Melo, especialistas em contratos na rede de farmácias; e Giovane Peterson, coordenador de Marketing e Prospecção da Projuris. Juntos, eles vão dar uma visão de como a adoção da plataforma Projuris Contratos impactou positivamente a gestão contratual da empresa, trazendo ganhos em agilidade, segurança e controle das operações.

Nos dias 26 e 27 de junho, o Teatro Rio Mar Fortaleza recebe o III Congresso de Gestão Jurídica do Nordeste, para discutir inovação, tecnologia e boas práticas de gestão. Entre os destaques da programação está o painel “Tecnologia Jurídica e Gestão de Contratos”, que acontece na quinta-feira (26), das 14h45 às 15h10, apresentando o case de sucesso das Farmácias Pague Menos, em parceria com a Projuris, empresa especializada em soluções tecnológicas para departamentos jurídicos.

Além do painel, os visitantes do Congresso poderão conhecer de perto outras soluções da Projuris no estande da empresa, a exemplo da Plataforma de Inteligência Legal, desenvolvida para atender departamentos jurídicos que buscam centralizar informações, reduzir burocracias e decidir baseada em indicadores estratégicos.

Ela integra recursos para a gestão de processos contenciosos e administrativos, inclusive com a captura automatizada de novos processos; gestão de contratos; gestão de assuntos corporativos e regulatórios; e conta ainda com funcionalidades baseadas em inteligência artificial e com B.I. integrado na própria plataforma.



Serviço



III Congresso de Gestão Jurídica do Nordeste

Quando: 26 e 27 de junho de 2025

Onde: Teatro RioMar Fortaleza

Horário: 08h - 18h

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/iii-congresso-de-gestao-juridica-do-nordeste/2759070