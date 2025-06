Vulkan: código aberto e modelo colaborativo para crescer

A Vulkan se prepara para a contratação do primeiro funcionário. Na lógica das startups, caso escale uma ideia da qual o mercado passe a depender para algum funcionamento, pode explodir da noite para o dia. Aí atrai investidores, mentorias, hubs e demais vantagens. Cresce e aparece. Caso não exploda, vida que segue com mais experiência.

Os jovens criaram “uma plataforma de automação, para fluxos de trabalho ou tomadas de decisão envolvendo decisões de crédito, por exemplo”, diz Pedro. Mas o grande barato é um modelo pouco adotado no Brasil. A maior parte do código deste produto “está aberto pra quem quiser ver, usar ou contribuir”, explica o cearense.

A ideia da dupla é simples e sofisticada: um processo colaborativo, por meio do qual usuários se tornam, em princípio, co-autores com por meio do envio de dúvidas, sugestões ou ainda a implementação inteira de uma mudança. Na linguagem tecnológica, é um framework para empresas e desenvolvedores.

Na modelagem de negócios idealizada, a monetização virá de produtos e serviços derivados. E há muito potencial para fazê-los ganhar muito dinheiro. Pelo menos é o que espera a mãe do cearense, que quer ele de volta em casa.