Seminário discute política industrial para as TICs do Ceará

Ricardo Cavalcante, André Figueiredo e Rosilda Prates / Crédito: Acervo pessoal

Na tarde de ontem, 05, a Casa da Indústria recebeu o Seminário Política Industrial para o Setor de TICs reunindo representantes do setor produtivo, do poder público, da academia e de instituições de fomento. Promovido pela Associação P&D Brasil e articulado com o apoio do deputado federal André Figueiredo, o evento tem como objetivo fomentar o desenvolvimento das indústrias de hardware no estado, ampliando o acesso à Lei de TICs (Lei nº 8.248/1991). A programação é voltada para empresas de tecnologia da informação e comunicação, startups, institutos de pesquisa e universidades, com foco na criação de um ambiente mais propício à inovação, à industrialização e à transformação digital.

A mesa de abertura contou com a presença de diversas autoridades, entre elas Inácio Arruda, secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social (MCTI); Henrique Miguel, secretário de Ciência e Tecnologia para Transformação Digital (MCTI); Uallace Moreira, secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços (MDIC); o presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante; o deputado federal André Figueiredo; a presidente da P&D Brasil, Rosilda Prates; o reitor do IFCE, Wally Menezes; o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara; o diretor de Inovação da FUNCAP, Jorge Soares; o presidente da Softex, Ruben Delgado; e representantes do SENAI/SESI, além de nomes expressivos da comunidade científica e acadêmica. A abertura destacou o caráter estratégico do seminário, que propõe não apenas debates técnicos, mas também amplas reflexões sobre o papel das TICs no desenvolvimento regional. A programação foi cuidadosamente elaborada para apresentar oportunidades concretas, discutir gargalos e estimular parcerias institucionais. Entre os temas centrais estão o uso dos incentivos da nova Lei de TICs, estratégias de financiamento à inovação, mecanismos como o Processo Produtivo Básico (PPB) e Tecnologia Nacional (TecNac), além da articulação entre empresas, governos e centros de pesquisa. Um dos objetivos principais é ampliar a participação de empresas do Ceará no aproveitamento da legislação, que oferece benefícios relevantes para empreendimentos localizados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A presidente da Associação P&D Brasil, Rosilda Prates, ressaltou a importância da união de diferentes atores para a realização do encontro. "A pauta da tecnologia exige esforço conjunto. Esta foi uma construção coletiva entre entidades, governo e parlamento, refletindo o compromisso com o avanço da economia baseada no conhecimento."

Durante sua fala, o deputado André Figueiredo enfatizou o potencial ainda não plenamente explorado na região. “Temos instituições como o IFCE, com alta capacidade técnica, e mesmo assim ainda são poucas as empresas locais que acessam os benefícios da Lei. Precisamos mudar esse cenário e garantir que mais negócios da nossa região estejam preparados para inovar.” Reconhecimento a Ariosto Holanda O evento também prestou homenagem ao professor Ariosto Holanda, referência no campo da ciência e tecnologia no estado. Ex-deputado federal e ex-secretário de Ciência e Tecnologia do Ceará, Ariosto foi lembrado por sua contribuição histórica à formação de talentos e ao fortalecimento da pesquisa científica. A homenagem foi recebida por seu filho, Paulo André Holanda.

Programação técnica As atividades continuam nesta sexta-feira (06/06), com mesas simultâneas abordando temas técnicos como os critérios de habilitação à Lei de TICs, incentivos fiscais, linhas de financiamento e modelos de parcerias estratégicas. Representantes de instituições MCTI, FINEP, EMBRAPII, BNDES, SEBRAE integram a programação. Lei de TICs: novos estímulos ao desenvolvimento regional