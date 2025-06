Letramento digital e o sal da terra

Acrísio Sena quer Letramento Digital nas escolas cearenses / Crédito: Reprodução redes sociais

A Assembleia Legislativa do Ceará começará a apreciar um projeto de indicação do Deputado Acrísio Sena (PT) em cujo teor há uma provocação fundamental para a sociedade. Diz respeito a “promover e assegurar” ao estado, ou por meio dele, ações de letramento digital com ênfase na IA sob um viés de sustentabilidade. Veja, letramento digital que é uma habilidade crítica moderna e pouco racionalizada; inteligência artificial, ferramenta que vem revolucionando a interação humano máquina; e sustentabilida, sem a qual o futuro, além de incerto, torna-se perigoso.

Sendo um projeto de indicação, e considerando que será aprovado (o que certamente acontecerá), o documento sugere ao governo que se implementem diretrizes no sentido de fazer compreender esse mundo novo, recheado com exigências nunca vistas. Trocando em miúdos: o projeto quer incluir no currículo das escolas cearenses, as competências necessárias para o letramento digital em um mundo novo. Novo e complexo. Cheio de labirintos, cheio de telas com informações, mentiras, golpes, serviços, fotos de família, possibilidades de emprego, pouca privacidade e desafios de entendimento. Definitivamente não é pouca coisa. Por se tratar de indicação, o Estado não é obrigado a adotá-lo, porém a partir daí cabe à conscientização das pessoas o devido diálogo para que se efetive. Aliás, conscientizar já é o primeiro desafio. Porque temos o entendimento de que a educação é a base de tudo. Porém o letramento digital é uma compreensão nova, para a qual, talvez, enquanto sociedade, não estejamos preparados para seus desdobramentos. E sem isso, dificilmente iremos avançar para um próximo estágio. Quando falo nós, falo o Brasil inteiro. Devemos também lembrar que nenhuma lei repercute e passa a ser aplicada com base em um passe de mágica. É preciso atitude e articulação. Bom, voltando ao projeto, este foi desenvolvido com contribuição da think tank Iracema Digital e atira no que vê (o entendimento de massa a respeito do que a digitalização da vida representa para os múltiplos aspectos da existência) e pode acertar no que cabe ao Congresso Nacional ver: os planos nacionais de definição da educação para as próximos anos. Como? Inserindo o "letramento digital" de forma explícita como uma competência intelectual para o século XXI, e conceitualmente organizado para isso.

Olhando para a esfera estadual, escopo da abordagem proposta por Acrisio, primeiro é preciso explicar o que é letramento digital. Estar letrado para o mundo binário, é ser capaz de ser são, salvo e forte, como nos ensinou Belchior. Ser ético no trato à distância, ser ativo na participação política ao separar civilidade de ferocidade. Também ser qualificado para a sedução da desinformação, com a capacidade de adquirir conhecimentos sofisticados do difuso mundo das múltiplas competências tecnológicas. Agora veja, transpor a civilidade para o mundo digital, a exemplo de usar fones para ouvir um áudio dentro do transporte público, acredite, é um terreno difícil para alguns. Ou até para muitos. Porque tem básico que ainda não foi entendido, a exemplo da consciência de que o outro existe. Ser letrado digitalmente vai do comportamento a saber transitar entre plataformas, anexos e demais operacionalidade incipientes, cujo feitura é a mais elementar das empregabilidades. O projeto sugere então que as competências digitais, essas das quais falamos um pouco acima, junto com alfabetização tecnológica crítica e responsabilidade socioambiental, sejam pilares formativos da nossa escola. Essa instituição que, no Ceará, diga-se de passagem, conseguiu o incrível feito de colocar 87 escolas públicas entre as 100 melhores do país nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2021, não pode parar.