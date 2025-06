Artigo: O futuro é imersivo

*por Vinícius Amanajás, Gerente de TI do Grupo Aço Cearense

O terceiro setor, composto por organizações não governamentais (ONGs), associações, fundações e outras entidades sem fins lucrativos, desempenha um papel fundamental na promoção de causas sociais, ambientais e humanitárias. Com os avanços tecnológicos, a Tecnologia da Informação (TI) tornou-se uma aliada essencial para otimizar processos, ampliar o alcance e aumentar a eficiência dessas organizações. Atentando para as fronteiras entre o mundo físico e digital, podemos perceber que a TI vem trazendo uma melhor gestão de recursos, onde várias organizações do terceiro setor operam com orçamentos limitados.