O Projeto Ciência Itinerante chega a Guaiúba

O projeto da Secitece em parceria com o CNPq oferta oficinas, experimentos, conhecimento e diversão.

Na próxima terça-feira, dia 03 de junho, o município de Guaiúba será novamente palco de uma iniciativa voltada à popularização da ciência. O Projeto Ciências Itinerante, realizado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (Secitece) em parceria com o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), estará presente durante todo o dia no pátio da Secretaria Municipal de Educação e Desporto (SME).

O projeto leva ao público, por meio de um ônibus adaptado, atividades interativas e educativas nas áreas de ciências da natureza, física, química e biologia, unindo teoria e prática de forma lúdica. A proposta é despertar o interesse pela ciência, especialmente entre crianças e adolescentes, por meio de experimentos, jogos e demonstrações acessíveis.