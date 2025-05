CGI.br quer sugestões para regulação de redes sociais

O Comitê Gestor da Internet no Brasil iniciou uma consulta aberta para receber contribuições da comunidade

O Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) lançou ontem (27) uma consulta aberta sobre a construção coletiva de "princípios para a regulação de plataformas de redes sociais digitais". O Colegiado preparou uma proposta preliminar com 10 princípios e quer mobilizar a sociedade em torno do debate.

Os interessados em contribuir com a proposta poderão enviar sugestões até 17 de junho, por meio da plataforma AQUI .