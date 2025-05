IGC participa de fórum mundial de saúde e inovação, em Hong Kong

Cearense IGC, participa de evento com líderes globais para discutir tendências, fomentar colaborações e impulsionar novas oportunidades no setor da saúde na China

Organizado pelo Governo de Hong Kong e pelo Conselho de Desenvolvimento do Comércio (HKTDC), o evento reúne líderes globais para discutir tendências, fomentar colaborações e impulsionar novas oportunidades no setor da saúde.

A participação do IGC, representado pelo presidente Herbert Lobo, reforça o protagonismo da instituição na busca por soluções inovadoras e no fortalecimento de uma gestão pública cada vez mais qualificada e alinhada às transformações globais em saúde. Estar presente no ASGH amplia a capacidade do IGC de estabelecer parcerias estratégicas e incorporar práticas que impactam positivamente a qualidade dos serviços prestados à população brasileira.

“Estar aqui, ao lado de representantes de todo o mundo, é uma oportunidade valiosa para ampliar conhecimentos, estabelecer mais parcerias e fortalecer a atuação do IGC como referência em gestão de saúde”, destaca Herbert Lobo.