BonuX apresenta ferramenta de cashback e giftback

Empresa cearense apresenta o aplicativo Bonux, uma ferramenta de cashback e giftback, que permite ao negócio definir as regras do programa de fidelidade, a exemplo de percentual de retorno, prazos, validade e compra mínima, “enquanto a plataforma automatiza toda a operação: dos lembretes via WhatsApp até o resgate dos valores”, registra.

Além do cashback, a Bonux também opera como uma plataforma de giftback, permitindo que empresas criem campanhas de brindes e benefícios personalizados. O que a diferençia do que está no mercado, segundo a própria empresa, é “o modelo de cobrança da Bonux” que “se baseia apenas no valor efetivamente resgatado pelos clientes, o que garante controle total sobre os custos e maior retorno sobre o investimento”.