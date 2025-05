Artigo: sobre aprender com a tecnologia mas condudida pelo Professor

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora



Atualmente, ferramentas de inteligência artificial estão presentes em diferentes áreas do cotidiano, das mais diversas pessoas. No setor de educação, isso não é diferente: uma pesquisa realizada pela Abmes (Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior), em 2024, revelou que 70% dos estudantes utilizam IA na rotina de estudos. Para os professores, essas ferramentas tecnológicas oferecem a possibilidade de personalizar e aprimorar o ensino, introduzindo métodos mais adaptativos e que atendam às necessidades individuais. Essa transformação abre caminhos para o desenvolvimento de novas habilidades - inclusive musicais - tornando o ensino mais acessível e envolvente.

No cenário geral da educação, em 2025, a IA tem como maior tendência a personalização do aprendizado, com assistentes virtuais e suporte aprimorado às EdTechs. Trilhas de ensino com adaptações ao ritmo e necessidades dos alunos visam uma experiência educacional mais eficaz. Para o cenário da música, o uso de inteligência artificial para o aprendizado traz a possibilidade da democratização: a ferramenta permite análise de performances em tempo real; é capaz de identificar erros na execução e oferecer feedbacks precisos; além de auxiliar na criação de planos de estudo únicos, alinhados ao ritmo de aprendizado e aos objetivos de cada aluno. No entanto, isso não dispensa o papel fundamental de educadores, que podem contar com a tecnologia como uma auxiliar ao seu trabalho, utilizando-a para complementá-lo e para a otimização de seu tempo.

Ainda segundo dados da Abmes, os maiores benefícios do uso de tecnologia para o aprendizado são, para 53% dos 300 participantes, a possibilidade de aprender a qualquer momento em qualquer lugar; para 50% o acesso a informações e conteúdos mais atualizados e diversificados; e, para 49%, a melhora na eficiência e rapidez na resolução de dúvidas e problemas. No entanto, apesar dos benefícios, também existem desafios. Entre eles estão a dependência excessiva da tecnologia, a resistência de docentes e as questões de segurança de dados, que ainda precisam ser superadas. Além disso, para que os educadores possam se beneficiar dessas ferramentas, programas de capacitação contínua são essenciais para garantir que a IA complemente, e não substitua, o ensino tradicional - só assim a ideia da promoção de uma educação mais inclusiva e eficiente poderá ser concretizada.

Parcerias entre instituições de ensino e empresas de tecnologia têm sido fundamentais para a implementação eficaz da IA na educação. Entre 2015 e 2019, segundo dados tabulados pela Folha, 170 estudos científicos publicados foram assinados simultaneamente por autores de universidades e de pequenas empresas. Ao tratarmos de companhias maiores, o número se multiplica mais de 10 vezes, atingindo 1848 estudos publicados. Já, em 2023, um artigo publicado na revista Journal of Regional Science apontou mais de 9 mil colaborações entre instituições de ensino e organizações não acadêmicas no Brasil.