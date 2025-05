Seminário: Transformação digital e inovação na gestão pública

Fortaleza sediará um evento que deve impulsionar a inovação e a digitalização no setor público. No próximo dia 2 de junho, o seminário "Transformação Digital e Governança Interfederativa" será realizado a partir das 8h, no Hotel Gran Marquise, reunindo representantes dos governos estadual e municipal, especialistas, startups aceleradas e atores-chave do ecossistema de inovação cearense. O evento é uma realização da Fundação Demócrito Rocha (FDR), em correalização com a Escola de Gestão Pública do Ceará e a Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado (Seplag-CE). O seminário busca fomentar o intercâmbio de experiências, apresentar soluções tecnológicas para desafios da gestão pública e estreitar os laços entre o setor público e o universo das startups. O evento terá entrada gratuita e formato híbrido. Quem optar pela forma remota terá até o dia 30 de maio para efetuar a inscrição; para os participantes presenciais, será necessário apresentar o ingresso com QR code enviado por e-mail após a inscrição. A programação terá início às 7h30 com o credenciamento dos participantes. Às 8h15 ocorre a cerimônia de abertura e, em seguida, a primeira palestra do dia, "Transformação Digital na Gestão Pública: Eficácia e Transparência", com o jornalista Léo Carraretto, especialista em inovação, futuro e desenvolvimento de negócios. Os debatedores serão Rafael Silveira (CEO da Casa Azul Ventures) e Hamilton Nogueira (colunnista de Tecnologia da Rádio O POVO CBN). Às 9h30, terá início a apresentação de pitches das startups participantes do programa Ceará Mais Digital. Dez iniciativas inovadoras irão expor soluções voltadas à gestão pública: 4education, Acqualog, Atena Health, Georg.ia, Gestão Inteligente de Resíduos, IA.I Solutions, NeoTalk, SeeWay, Sued-Ficha Técnica e Sala do Empreendedor Online. Às 10h50, haverá a palestra "Impactos da Reforma Tributária na Gestão Fiscal Interfederativa", ministrada por Mauro Benevides Filho, economista, professor universitário e ex-secretário de Finanças do Ceará. Os debatedores serão o professor Marcelo Lettieri Siqueira (auditor-fiscal da Receita Federal) e Fátima Gondim (economista e auditora fiscal aposentada da Receita Federal). Encerrando a programação, às 11h50 será realizada a cerimônia de premiação das startups vencedoras do programa de aceleração Ceará Mais Digital, em reconhecimento às soluções mais promissoras e inovadoras voltadas à administração pública. SERVIÇO

7h30: Credenciamento

8h15: Cerimônia de abertura



8h30: Palestra "Transformação Digital na Gestão Pública - Eficácia e Transparência", com Léo Carraretto (jornalista, especialista em inovação, futuro e desenvolvimento de negócios com mais de 20 anos de experiência)



Debatedores:



Rafael Silveira (CEO da Casa Azul Ventures; administrador e mestre em Administração Estratégica, com pesquisa em Comportamento do Consumidor)



Hamilton Nogueira (jornalista, colunista de Tecnologia da Rádio O POVO CBN e mestre em Ciência Política pela Universidade de Lisboa com trabalho sobre Desinformação)



9h30: Pitches das startups do Programa Ceará Mais Digital, com as startups: 4education, Acqualog, Atena Health, Georg.ia, Gestão Inteligente de Resíduos, IA.I Solutions, NeoTalk, SeeWay, Sued-Ficha Técnica e Sala do Empreendedor Online



10h30: Intervalo para o café

10h50: Palestra "Impactos da Reforma Tributária na Gestão Fiscal Interfederativa", com Mauro Benevides Filho (economista pela Universidade de Brasília (UnB) e PhD pela Universidade de Vanderbilt - EUA; professor do mestrado e doutorado em Economia - Caen/UFC e tem uma longa trajetória no setor público)



Debatedores:



Marcelo Lettieri Siqueira (auditor-fiscal da Receita Federal, professor colaborador e pesquisador da Universidade Federal do Ceará - UFC e especialista em Inteligência Artificial Generativa)



Fátima Gondim (economista e auditora fiscal aposentada da Receita Federal; ex-coordenadora de Cooperação e Integração Fiscal da Secretaria da Receita Federal e ex-diretora do Centro da Escola de Administração Fazendária no Ceará)



11h50: Cerimônia de entrega dos prêmios às startups vencedoras do Programa Ceará Mais Digital