iFood e os investimentos em tecnologia para segurança no trânsito

No mês de conscientização sobre sinistros no trânsito, o iFood apresenta os resultados de um ano de ações estratégicas com o que chama de "Visão Zero", área dedicada à segurança viária.

A empresa considera o excesso de velocidade um dos fatores mais provocadores de fatalidades e sinistros graves no trânsito. Para atacar este problema, o iFood implementou o "Indicador Direção Segura", ferramenta que monitora as velocidades praticadas durante as entregas em relação aos limites legais de cada via.

Com base em dados de telemetria, comunicações personalizadas e estratégias inspiradas em modelos internacionais, 95 mil entregadores foram impactados por ações que melhoraram sua conduta no trânsito. Variando entre diferentes estímulos e perfis, foram conduzidas ações que utilizam: mensagens motivacionais e educativas sobre os perigos de rotas específicas; bonificações para entregadores que mantiveram direção segura em todas as entregas; e treinamentos presenciais e online, por meio da plataforma Decola Safety. Todos eles tiveram resultados positivos.

Além disso, o iFood avalia maneiras de mapear possíveis ultrapassagens indevidas de semáforos. Esses indicadores farão parte da nova etapa da Visão Zero e estarão disponíveis na Central de Segurança do iFood, onde os entregadores poderão acompanhar seu desempenho, acessar cursos, receber alertas e obter bonificações pelo cumprimento de boas práticas no trânsito.