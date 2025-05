Startup cearense 704 Apps passa a fazer parte do Cubo Itaú

A startup cearense 704 Apps anuncia anuncia aprovação no Cubo Itaú (SP) ao qual se integra a partir de agora. O Cubo Itaú é um dos maiores hubs de empreendedorismo tech da América Latina e atua como uma plataforma que conecta startups, grandes empresas e investidores, criando um ambiente colaborativo para a geração de negócios, desenvolvimento de tecnologia e inovação contínua. Apenas em 2023, foram mais de R$ 2 bilhões sob gestão de fundos do Cubo, investidos em mais de 300 startups.

“Foram quatro etapas para chegar no pitch final e sermos aprovados, esse processo durou cerca de um ano. O Cubo leva em conta tempo de mercado, atração, faturamento e visão de futuro. A 704 Apps se destacou nos critérios e foi escolhido. Para nós é uma imensa satisfação integrar um ecossistema de alto nível, que reúne empresas promissoras, grandes corporações e investidores estratégicos", comentou Rayane Feitoza, CEO da 704 Apps.

Além do Cubo, o 704 Apps também já possui parceria com o Google Brasil para desenvolvimento de ferramentas de segurança a serem usadas em aplicativos de transporte, usando as inteligências artificiais do Google: Gemini e Vertex. As ferramentas são utilizadas tanto por motoristas quanto por passageiros, para permitir viagens por aplicativos mais seguros e confiáveis. Além disso, também faz parte do CriarCE, aceleradora de startups do Governo do Estado do Ceará.

A empresa declara atender 1,6 milhão de usuários e 110 mil motoristas, consolidando um market share de 8% no Brasil. Além do Brasil está em Portugal, África do Sul, Luanda e, em fase de testes, nos Estados Unidos.