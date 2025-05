Mercado Pago anuncia melhor rendimento para o "cofrinho"

Mercado Pago, banco digital do Mercado Livre, anuncia rendimento de 120% do CDI

O banco anuncia rendimento de 120% do CDI para Assinantes Meli+ , programa de fidelidade do grupo Mercado Livre. É preciso aderir ao Meli+ e ser pessoa física, mas não é necessário ter saldo aplicado anteriormente nem realizar gastos mínimos ou fixos no cartão de crédito para ter acesso ao benefício.

O Mercado Pago, banco digital do Mercado Livre, se apresenta como "um dos maiores bancos digitais do Brasil" Em dados de 2024, chegou a mais de 61 milhões de usuários ativos na América Latina. E usa o conceito de "cofrinhos"que remetem à infância como abordagem para gerir o seu dinheiro.

Já os assinantes ativos do programa de fidelidade do grupo Mercado Livre terão o rendimento dos Cofrinhos ajustado automaticamente. O rendimento de 120% do CDI é válido para valores de até R$ 10 mil. Acima desse limite, aplica-se o rendimento de 100% do CDI, conforme previsto nos termos e condições.

Os clientes (pessoa física) que já possuem uma Conta Turbinada, ou seja, cliente que trouxe a partir de R$ 1 mil reais para sua conta no Mercado Pago, também passam a contar com um rendimento maior nos Cofrinhos, que agora passa a ser de 115%* do CDI, com limite de até R$ 5 mil, acima desse valor o rendimento passa a ser de 100% do CDI