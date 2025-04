Proposta quer endurecer regras contra chamadas abusivas

Proposta do Deputado Federal André Figueiredo quer endurecer regras contra chamadas abusivas e proteger consumidores

A proposta busca responsabilizar empresas e prestadoras de serviços por chamadas abusivas e fraudulentas, estabelecendo regras mais rígidas para proteger os consumidores e restabelecer a confiança no uso da telefonia.

Coincidentemente, o programa Fantástico, da TV Globo, exibiu neste domingo (27) uma matéria completa sobre o impacto das chamadas automáticas e indesejadas na vida dos brasileiros. Segundo os dados apresentados na reportagem, os brasileiros recebem cerca de 10 bilhões de ligações feitas por robôs a cada mês. Somente em janeiro e fevereiro deste ano, foram quase 24 bilhões de chamadas automáticas — o equivalente a 23 mil ligações por segundo, um aumento de 12% em relação ao mesmo período de 2024.

A reportagem do Fantástico revelou que, na Central de Transplantes da Santa Casa de Porto Alegre, pacientes perderam a chance de receber um órgão porque não atenderam ao telefone. "A gente já teve pacientes que perderam a oportunidade de receber um órgão porque não atenderam o telefone", contou a enfermeira Jaqueline Bica.

Atento à gravidade do problema, o deputado André Figueiredo propõe, entre outras medidas, a obrigatoriedade de autenticação do número chamador, para que o usuário possa identificar corretamente quem está realizando a chamada. O projeto também determina que as prestadoras de telecomunicações implementem mecanismos para detectar e bloquear comportamentos inadequados, como o disparo massivo de chamadas automáticas. Empresas que realizarem chamadas abusivas poderão ser multadas em até R$ 100 mil por infração e seus responsáveis poderão responder solidariamente pelos danos causados.

O texto ainda prevê que consumidores que receberem chamadas abusivas sem consentimento poderão pleitear na Justiça indenizações por danos morais presumidos — com valor mínimo de R$ 2 mil por ligação, dobrando em caso de reincidência. As operadoras que não adotarem medidas rigorosas de verificação da identidade de novos usuários ou que permitirem o uso de numeração de forma inadequada estarão sujeitas à suspensão de novas vendas ou até à perda da autorização para operar.