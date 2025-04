Instituto Atlântico: sete cursos gratuitos com inscrições até o dia 4

Ciência de Dados, Machine Learning, Experiência do Usuário, Desenvolvimento Full Stack e outros. Vagas destinadas para universitários e profissionais

Destinado a estudantes universitários matriculados em cursos de graduação, tecnólogo e licenciatura, além de profissionais que desejam dar os primeiros passos na área de tecnologia, o Avanti Bootcamp oferece 424 vagas para formações em nível básico em Ciência de Dados, Machine Learning, Experiência do Usuário,

O Instituto Atlântico recebe até o dia 4 de maio, inscrições para sete cursos gratuitos oferecidos pelo Avanti, Escola de Inovação, Tecnologia e Liderança do Atlântico, por meio do Avanti Bootcamp - ciclo 2025.2, programa gratuito de capacitação tecnológica, promovido pela instituição em parceria com a Softex e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Desenvolvimento Full Stack, Quality Assurance, DevOps, Liderança e Gestão Ágil. As aulas vão do dia 7 de junho até o dia 26 de julho. As inscrições podem ser efetuadas AQUI

Os cursos acontecem de forma remota, o que permite a participação de candidatos de todo o Brasil. Após as inscrições - que incluem um teste de aptidão, entre os dias 22 de abril e 4 de maio -, os selecionados serão divulgados no dia 9 de maio.

As aulas serão realizadas ao longo de 8 semanas, a partir do dia 7 de junho, acontecendo ao vivo, às quartas-feiras, das 19h às 21h, e aos sábados, das 9h às 12h, ambas em dias alternados. Ao final do curso, os alunos

Podem se inscrever no Bootcamp estudantes universitários com graduação em andamento nas modalidades Tecnólogo, Licenciatura e Bacharelado. Para o curso de Liderança e Gestão Ágil, há também vagas disponíveis para alunos de Pós-graduação no nível de especialização e mestrado. Profissionais de tecnologia em início de carreira ou em transição de áreas correlatas que desejam ampliar sua atuação também podem efetuar inscrição, desde que estejam regularmente matriculados em uma das modalidades exigidas.