Limoeiro do Norte comemora instalação de Call Center da Brisanet

Com estimativa de mil novos empregos, call center em Limoeiro do Norte

A cearense BRISANET, líder em banda larga fixa no nordeste, confirmou por meio de um vídeo institucional a implementação de um novo centro de atendimento. Será no município de Limoeiro do Norte e representa um passo importante para a economia local.

O município comemora o fato do "anúncio (ter sido) feito pelo sócio da empresa, o empresário João Paulo Esteves, em evento realizado nas proximidades do terreno onde será implantado o empreendimento. Estima-se que o "hub de atendimento da Brisanet" poderá gerar cerca de mil empregos. É dinheiro na veia do município, que diversifica suas possibilidades.