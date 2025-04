Sobre regulamentação das apostas esportivas no Brasil 

Desafios e preocupações com o uso indevido de recursos de políticas públicas, principalmente do Bolsa Família

O mercado de apostas esportivas no Brasil tem ganhado destaque, especialmente após a sanção da Lei nº 14.790/2023, que regulamentou as apostas de cota fixa, também conhecido como “mercado de apostas”. A norma busca aumentar a fiscalização do setor e proteger os consumidores. No entanto, a preocupação crescente é com o uso indevido de recursos, incluindo públicos, os quais são disponibilizados para combater a pobreza e a desigualdade social, fornecendo uma ajuda financeira às famílias em situação de vulnerabilidade social, como os do Bolsa Família, em plataformas de apostas.

A Regulamentação das Apostas estabelece regras claras para as empresas de apostas esportivas no Brasil. Agora, as plataformas precisam ser credenciadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, responsável por monitorar as operações e arrecadação. As apostas só podem ser realizadas em eventos esportivos oficiais, e as empresas não autorizadas são proibidas de operar no país. No entanto, mesmo sem regulamentação, muitas seguem na ilegalidade, explorando brechas para continuar lucrando no mercado clandestino.

O governo também implementou um novo modelo de tributação para garantir a legalidade do setor. Apostadores que ganham mais de R$ 2.112 devem pagar 30% sobre os ganhos — a mesma taxa aplicada às loterias —, enquanto as empresas devem recolher 18% sobre a Receita Bruta do Jogo (GGR). Além disso, deverá pagar tributos como PIS, Cofins, Imposto de Renda, CSLL e ISS, e enviar informações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro.

Contudo, uma das principais preocupações em relação ao mercado de apostas esportivas no país é o uso de recursos do Bolsa Família. Em 2024, um estudo realizado pelo Banco Central do Brasil revelou que os beneficiários do recurso enviaram R$ 3 bilhões às casas de apostas somente no mês de agosto, sendo que cerca de R$ 2 bilhões (67% do total) foram transferidos via Pix. O cenário acendeu um alerta sobre o uso inadequado dos recursos públicos.