Rede de Ecossistemas se reunirá para contribuir com a Prefeitura

Rede de Ecossistemas de Inovação Do Ceará tem reunião nessa sexta para contribuir com a Prefeitura

A Rede dos Ecossistemas de Inovação do Ceará fará encontro nessa sexta-feira, 31, com a intenção de criar um Plano de Ação para “articulação com a Prefeitura Municipal de Fortaleza”.

A pauta da reunião prevê: apresentação dos desafios regionais; visão dos corredores pela Prefeitura - Ipplan e Citinova, Integração da Citinova, Iracema Digital, Secitece, CDL, Pague Menos, Aprece, Pinheiro Supermercado, ao comitê; contribuição do comitê ao ecossistema.