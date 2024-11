III TEC Unifor Innovation Summit

A Unifor (Universidade de Fortaleza) promove a terceira edição do TEC Unifor Innovation Summit será realizado no dia 6 de novembro, das 9h às 21h, no auditório H85 (bloco H). O evento tem como objetivos:

- Contribuir para o ecossistema de inovação.

- Fomentar o empreendedorismo, destacando projetos e startups inovadores.