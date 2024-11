Cearenses participam do Programa Marketing do Futuro em Recife 

Executivos de TI seguem para Recife a fim de imergir na inovação do Porto Digital

Dezoito executivos cearenses seguem para Recife (PE) onde participam do programa "Marketing do Futuro – Edição Ceará". Promovido pela LeFil Company, o programa é uma oportunidade para líderes e gestores se aprofundarem em estratégias de marketing e inovação, em um relevante polo tecnológico brasileiro, o Porto Digital.

A imersão também conta com participação no festival de inovação Rec’n’Play, guiada pelo cientista e professor Silvio Meira, e pelas consultoras e sócias da LeFil Company, Rosário Pompeia e Socorro Macedo, que apresentarão o Método AEIOU, estruturado para enfrentar os principais desafios do marketing atual.

Com mais de 400 empresas e faturamento anual de R$ 5,4 bilhões, o Porto Digital provoca debates sobre inteligência artificial, comunidades online e novas estratégias de engajamento.