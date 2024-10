Artigo: Cocriação com creators ajuda marcas a conquistarem a Geração Z

Luiz Menezes, fundador da Trope - consultoria de geração Z e Alpha, no escreve com exclusividade sobre cocriação.

A palestra ‘Do #publi aos afiliados: tudo pode ser co-criado?’, que acompanhei durante o YOUPIX Summit 2024 - principal evento de creator economy na América Latina, abordou o tema muito bem, falando sobre a cocriação com creators e as estratégias de marketing de influência e marketing de afiliados da Magalu.

Você já parou para pensar que o processo de cocriação (iniciativa baseada no trabalho em conjunto de diferentes perfis no processo de produção de algo para alcançar um objetivo) pode ser uma solução bastante efetiva e eficaz para as marcas hoje em dia? Principalmente para aquelas que desejam se conectar com a Geração Z, que são as pessoas de 13 a 27 anos.

Também foi apresentado um case da Cela Lopes, influenciadora digital, que cocriou um conteúdo em parceria com a Magalu. Cela comentou que, no início de sua carreira, muitas marcas não entendiam seu humor ácido. Atualmente, algumas já abraçaram o estilo de sua personagem. Por outro lado, ainda há marcas que preferem controlar alguns aspectos de seu conteúdo, removendo palavras que fazem parte dos bordões.

No entanto, hoje a empresa consegue perceber que esses influenciadores sabem como criar o conteúdo que suas comunidades realmente gostam e engajam, por isso a marca precisa aprender a confiar. E embora tenham que direcionar os tópicos e mensagens essenciais, o creator é quem sabe como incorporar isso de uma forma contextual e engajadora no conteúdo.

A criadora Cela ressaltou a importância do relacionamento com as marcas e comentou que cria essa conexão através de ações simples, como pedir feedbacks, recomendar para outras pessoas e fazer bonificações. Já Talita Ostanelli, criadora de conteúdo, complementou dizendo que constrói seu relacionamento com as marcas participando de ativações em eventos, onde gosta de ser vista interagindo com a marca.

A Trope (consultoria de Geração Z e Alpha da qual sou fundador), já trabalha com esse tipo de cocriação há muito tempo. Afinal, cocriação não é apenas para conteúdo, mas também para resolver desafios de negócios. Bubbaloo da Mondelez é um exemplo de cliente que aderiu a essa prática, mas temos vários outros, como Unilever, Pernod Ricard, Mercado Livre, Heineken e Amazon.

Recentemente, junto com Bubbaloo, nos unimos em uma cocriação presencial com creators do squad. Realizamos dinâmicas para extrair insights dos creators e, a partir das interações, vamos criar uma estratégia voltada para a Geração Z. O nosso objetivo é mostrar como a cocriação é uma ferramenta que pode ser eficaz para conseguir gerar estratégias de negócios que estejam muito mais alinhadas com as demandas de comportamento de consumo das novas gerações.