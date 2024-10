Moldsoft apresenta inovações em IA no Siará Tech Summit 2024

Foi durante o Siará Tech Summit 2024, ocorrido na última semana no Centro de Eventos do Ceará, que o Mold IA X se mostrou capaz de interpretar feições, trajes e comportamentos em tempo real, oferecendo às empresas possibilidades de otimização da experiência dos clientes e gerenciamento de processos internos de forma mais eficiente.

A cearense Moldsoft apresentou ao mercado um produto com grande potencial de inovação. Com o nome de Mold IA X , ele utiliza inteligência artificial para reconhecimento e análise de pessoas, expressões e sentimentos.

A empresa também levou outros produtos a exemplo do MoldConsult, voltado para consultoria de processos e transformação digital, e o MoldSourcing, que oferece soluções de outsourcing para projetos de TI e gestão.



Tiago complementa que participar do evento foi "certo para mostrarmos que no Ceará, e no Nordeste, temos inovação de ponta. Nossos produtos, como o Mold IA X, têm o potencial de mudar a forma como as empresas gerenciam suas operações e interagem com clientes, utilizando o poder da inteligência artificial para trazer resultados concretos."