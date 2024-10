Cimento Apodi lançará Universidade Corporativa 

A Cimento Apodi anuncia o lançamento da Uniapodi, sua Universidade Corporativa, com o objetivo de promover o desenvolvimento contínuo de seus colaboradores. A cerimônia de lançamento será realizada no dia 29 de outubro, no hotel Gran Mareiro, localizado na Praia do Futuro, a partir de 13h30.

O evento contará com uma palestra de Luiz Felipe Massad sobre desenvolvimento de pessoas na era digital. Massad liderou a inovação e digitalização na Magazine Luiza e atuou em empresas multinacionais como AIG e Serasa Experian.

A universidade oferecerá programas presenciais e à distância, permitindo que cada participante construa seu percurso de aprendizado conforme suas necessidades e metas profissionais. “Com essa iniciativa, a Cimento Apodi reafirma seu compromisso como uma empresa que investe no crescimento de seus colaboradores, enquanto também se compromete a transformar o futuro com ações concretas no presente. “Essa é mais uma iniciativa da Apodi que vai ao encontro da Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS”, explica Luciane Mello, gerente executiva de DHO, Comunicação e Sustentabilidade da empresa.