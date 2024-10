Artigo: A integração da inteligência artificial em condomínios

Luciana Lima, CEO da Gestart, nos escreve com exclusividade artifo sobre Inteligência Artificial e administração condominial

A adoção da IA em condomínios traz uma série de benefícios, sendo uma das principais vantagens é a redução da possibilidade de falha humana nos processos, além da capacidade de executar tarefas complexas e repetitivas de forma eficiente. Um exemplo significativo é o monitoramento do perímetro do condomínio, fundamental para impedir invasões e garantir a segurança dos residentes.

Tradicionalmente, os sistemas de segurança, como o Circuito Fechado de Televisão (CFTV), têm se mostrado insuficientes frente às inovações tecnológicas. Esses sistemas, que operam há mais de 50 anos, exigem acesso local para visualização e recuperação de imagens, limitando a agilidade em situações de emergência.

Em contrapartida, as soluções de videomonitoramento inteligente, como a detecção de cruzamento de linha e a detecção de intrusão, oferecem uma resposta mais rápida e eficaz, aumentando a segurança dos condomínios.

Em Fortaleza, temos diversas empresas especializadas em segurança que estão adotando abordagens mais modernas e eficientes, como a 4quantum Tecnologia, que investe em serviços com IA.



Apesar das vantagens claras, a adoção de ferramentas de IA por gestores condominiais ainda é baixa. É necessário um certo conhecimento sobre como interagir com a tecnologia, especialmente na formulação de comandos — os chamados "prompts". Dar orientações superficiais à IA resulta em respostas insatisfatórias, por isso é importante o treinamento e capacitação de síndicos e gestores condominiais. É essencial que os gestores busquem constantemente conhecimento e se comprometam com as inovações, caso contrário, podem ficar para trás em um mercado em constante evolução.