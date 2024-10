Digital College inaugura nova sede 

A Digital College iniciou as operações em sua nova sede, na Avenida Bezerra de Menezes, próximo ao North Shopping, RioMar Kennedy e a caminho do município de Caucaia. O investimento declarado é de cerca de R$ 400 mil. Com mais de 240 metros quadrados, a nova unidade foi projetada para atender a crescente demanda por capacitação profissional em tecnologia, comunicação, marketing e inteligência artificial.

Atualmente, mais de 100 alunos já estão matriculados e participando dos cursos oferecidos pela escola, que visa preparar profissionais para o mercado de trabalho com as mais recentes habilidades digitais. A expectativa é que, em breve, a sede opere em sua capacidade máxima, ampliando ainda mais o impacto no cenário local.

"Estamos muito entusiasmados em atingir nossa capacidade total de alunos. Isso não apenas fortalecerá nossa posição como referência em educação digital, mas também será extremamente benéfico para o mercado de trabalho da região, que precisa de profissionais qualificados para atender às novas demandas tecnológicas", afirmou Daniel Monteiro, diretor executivo da Digital College.