The Inventors aporta no Ceará para chegar ao Brasil

The Inventors aporta no Ceará, mas mira o Brasil para aplicação da metodologia STEAM



A The Inventors é especializada em inovação educacional, com atuação internacional e anuncia sua chegada ao Brasil por meio do Ceará. A proposta é de ensino usando práticas interativas e abordagens inovadoras. A The Inventors mira o modelo educacional tradicional ao oferecer programas baseados em metodologias STEAM (Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática).

A Empresa já desenvolveu atividades em Portugal, Reino Unido, Espanha, Holanda, Bulgária, Guiné-Bissau, México, São Tomé e Príncipe e Itália, inspirando mais de 50.000 jovens inventores. O evento de lançamento, denominado The Inventors Summit Fortaleza – Inspirando os Inventores do Futuro, acontecerá no próximo dia 22.

Educadores, gestores de escolas e entusiastas da educação poderão conhecer de perto essa metodologia que promete transformar o aprendizado e engajar os alunos para que se tornem protagonistas de sua própria jornada educacional.