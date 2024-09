Crônica: Quem colocou a memória na cabeça do átomo?

De lá para cá, com regularidade, recordava de trechos da ótima conversa que ocorreu durante o tempo de trajeto entre a casa do artista que recentemente ganhou o Kikito como melhor ator coadjuvante no festival de cinema de Gramado, e a Barra do Ceará que abriga o projeto Casa de Vovó Dedé onde hoje estudam música, cerca de 2 mil crianças e adolescentes.

Eu dirigia, Rodger ao lado, gigante amiudado, mergulhado no banco do passageiro, com sorriso de menino, chapéu preto, braços cruzados, mente aberta, palavras, números, equações. O talentoso compositor e multi-instrumentista Vitoriano completava o trio. Isso foi num dos intervalos da dolorosa pandemia.

Pois bem, entrei no MIS minutos antes da apresentação, peguei à direita, desci um lance de escada, abri uma porta de vidro pesada com alguma dificuldade, dobrei a direita e olhei para o fundo do corredor em busca de um banheiro, porém...atenção, ouço uma voz familair, volto-me, retorno um pouco e deparo-me com o abraço de um senhor de preto com uma jovem sorridente.

Noite de sexta, dia 27 de setembro. MIS - Museu da Imagem e do Som. Lançamento do disco “Instante Zero ou o Primeiro Sinal Luminoso”. No palco, Vitor Cozilos (guitarra), Plínio Câmara (guitarra e violão), Glauber Alves (contrabaixo), Rami Freitas (bateria), Isadora e Luciana Marques (participação especial nos vocais), Vitoriano (produção, composição, arranjos, voz) e Rodger Rogério (composição, voz, física e história).

Voltando ao diálogo, o tempo ia passando e uma névoa tornava turva o conjunto de frases. A medida que a embaço mais se fortalecia, aumentava minha culpa. O que eu faria com essa história? Rodger, que é professor de física da Universidade Federal do Ceará, ensinou, por meio da frase que dá título à essa crônica, que átomos têm memória, inclusive lembram de onde estavam dentro de uma bateria quando sacudida, voltando a sua posição inicial.

Poucos integrantes da plateia de fãs conseguem ver um susto: Rodger se desequilibra entre o palco e um batente alto. Provando que “não há lugar seguro, não há, nesse mundo”. Mas o barco “tem que navegar, atravessar e os deuses sempre hão de abençoar”. Logo se recompõe porque “pensamento é um poço profundo, e o mistério gira num segundo” e a preocupação daquele instante zero nos faz lembrar os 80 anos de alguém que compôs o pessoal do Ceará.

Eles sobem ao palco próximo da 19h para apresentar: Instante Zero, Flutua Terra, Lugar Seguro, Vigorar, Receita para atravessar os tempos, Febre noite quente, Preguiça, Primeiro Sinal Luminoso, Quando você me pergunta, Espirais, O mago, Saudade sangue e medo, Pedra Fundamental, Mareados. São 14 músicas das quais tirei frases que, ao longo desse texto, estão entre aspas.

“Instante Zero ou o Primeiro Sinal Luminoso” é um disco com letras temáticas à física, musicado, organizado e trabalhado, fundamentalmente pelo talento de Vitoriano e a carga poética de Rodger, cuja cabeça brinca “em labirintos e espirais, e explode outra vez a fúria gloriosa das canções”.

Fui embora concluindo que o público tem uma relação de afeto com a estranheza da voz do cantor, de admiração com a simplicidade do compositor de “chão sagrado”. Também de contentamento com a consistência musical apresentada por Vitoriano (recomendo ouvir trabalhados anteriores a exemplo de Wild Ones e Olhos fechados).

No primeiro sinal luminoso que parei durante a volta, percebi que “múltiplas essências, fundamentos, teoremas”, não explicam a relação entre a expectativa do público e a dinâmica no palco. Na definição de Caio Napoleão, Rodger é o nosso Lou Reed. Sua voz marginal transita entre galáxias, atmosferas, e diz que o “tempo não existe, mas o campo magnético do amor, sim”. Enfim, eu não sei quem colocou a memória na cabeça do átomo, mas sei quem sempre estará colocando amor no coração de quem esteve naquela noite no MIS.