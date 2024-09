Duolingo apresenta inovações movidas por IA 

“Com novos recursos alimentados por IA, como as Aventuras e as Videochamadas, estamos criando formas imersivas de praticar idiomas e ganhar confiança. Essas inovações são apenas uma amostra de como aproveitamos as vantagens da tecnologia para atender melhor às necessidades da nossa comunidade global de alunos”, diz

“Nossa missão é desenvolver a melhor educação do mundo e torná-la disponível a todos. Acreditamos que a melhor maneira de fazer isso é por meio da expansão constante dos limites da tecnologia”, afirma Luis von Ahn, cofundador e CEO do Duolingo.

O Duolingo (NASDAQ:DUOL) anuncia diversas inovações na sua conferência anual, a Duocon 2024. Os novos recursos de Videochamadas e Aventuras vêm com a promessa de aprimorar o aprendizado. A plataforma também enfatiza o investimento na educação musical ao revelar uma parceria com a Loog, uma das principais fabricantes de instrumentos portáteis, além de conversar sobre vários assuntos com Jon Batiste, vencedor do Grammy.

Até os iniciantes podem treinar a fala em um contexto sem pressão, pois as Videochamadas se adaptam ao nível de conhecimento de cada um. Ao proporcionar conversação em tempo real, a novidade permite que as pessoas criem a confiança necessária para se comunicar de forma eficaz em situações que acontecem de verdade. As Videochamadas estão disponíveis no iOS para os assinantes do Duolingo Max que estão aprendendo inglês, espanhol e francês.

O novo recurso de Videochamadas com IA possibilita que os assinantes do Duolingo Max tenham conversas realistas e espontâneas com Lily, uma das personagens mais populares da plataforma. A tecnologia por trás desse recurso foi desenvolvida para simular diálogos naturais, oferecendo um ambiente de prática personalizado e interativo.

Aventuras: aprenda enquanto explora o Universo Duolingo

Entre as novidades, também estão as Aventuras, uma experiência gamificada e inovadora de exploração que proporciona uma imersão no animado universo do Duolingo. Pela primeira vez, as pessoas podem explorar narrativas e cenários dinâmicos, interagindo com personagens adorados, como Oscar e Lily, em um mundo idealizado especialmente para o aplicativo.

O novo recurso permite que os alunos utilizem os seus conhecimentos linguísticos em situações realistas, desde pedir um café até passar pelo controle de imigração, unindo diversão e aprendizado. As Aventuras estão disponíveis no Android e no iOS.