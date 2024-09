Artigo; o impacto da suspensão do X no consumo de conteúdo da GenZ

Luiz Menezes, fundador da Trope, reflete sobre o impacto da suspensão do X (Twitter) no consumo de conteúdo da GenZ



*Luiz Menezes



Tivemos um suspiro de esperança com a volta do X (Twitter) para alguns usuários, porém, a rede social ainda segue suspensa no Brasil, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. A proibição da operação das atividades no país aconteceu devido a recusa de Elon Musk, atual dono, de bloquear perfis a pedido da justiça e por deixar a rede sem representante legal, algo contra a lei.

O fato é que desde a suspensão, muitas pessoas têm sentido falta da rede social, afinal, o X (Twitter) permitia que se comentasse tudo em tempo real com pessoas do mundo inteiro. E nós, brasileiros, éramos os campeões em falar e fazer memes sobre todos os acontecimentos, seja um evento em escala mundial como a Olimpíada, ou o maior reality show do país, que é o Big Brother Brasil.