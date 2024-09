O Serpro anuncia a realização da 3ª Semana Serpro de Privacidade e Proteção de Dados, que acontece de forma 100% on-line nas tardes dos dias 15, 16 e 17 de outubro. O evento é gratuito e aberto ao público em geral, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da estatal e emissão de certificado de participação.

Privacidade e Proteção de Dados no Governo - Este eixo promoverá um diálogo aberto sobre os desafios e oportunidades no uso da tecnologia da informação pela administração pública. A discussão abordará as melhores práticas, inovações tecnológicas e estratégias para garantir que os dados dos cidadãos sejam manuseados com segurança e responsabilidade.

Inovação e Inclusão Digital - No cenário do acelerado e constante avanço das tecnologias, o Brasil enfrenta o desafio de garantir a inclusão digital para todos. Neste eixo, os debates vão girar em torno do impacto das inovações tecnológicas na sociedade e da importância de assegurar que a tecnologia seja acessível e inclusiva, sem restringir direitos e garantias.

Ética Digital e Inteligência Artificial - Com o aumento do uso de IA no setor público, o debate ético torna-se fundamental. Este eixo discutirá os princípios que devem guiar a adoção de tecnologias digitais no governo, visando garantir o uso responsável, justo e transparente dessas ferramentas.