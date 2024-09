Microsoft abre inscrições para capacitação em GitHub

A Microsoft acaba de abrir inscrições para o programa “Learn Live: Certificação GitHub Foundations” que oferecerá treinamentos para o exame de certificação do GitHub. As inscrições já estão abertas AQUI:

e as aulas iniciam no dia 1º de outubro.

O Learn Live consiste em uma série de eventos ao vivo que oferece uma experiência de aprendizado interativa. Os participantes terão acesso a conteúdos exclusivos, workshops práticos e a oportunidade de interagir com especialistas da Microsoft e comunidade de tecnologia. Além disso, os inscritos poderão obter a certificação GitHub Foundations, que é altamente valorizada no mercado de trabalho.

Com conteúdo em português, o programa terá quatro sessões que abordarão como automatizar processos de trabalho com GitHub Actions, aumentar a produtividade no desenvolvimento com o GitHub Copilot e desenvolver na nuvem com o GitHub Codespaces. Além disso, os participantes aprenderão a utilizar o GitHub Advanced Security para proteger seus projetos contra ameaças e vulnerabilidades. As transmissões serão realizadas das 12h30 às 13h30 (horário de Brasília) nas seguintes datas: