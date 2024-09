Empresa cearense na exposição no Fórum de Gestão de Inovação 2024

O CEO do Grupo UTEI e Presidente do Instituto Teslando, Helton Uchoa, anuncia participação no Fórum de Gestão e Inovação 2024, que ocorrerá no Forte de Copacabana (Museu Histórico do Exército), no Rio de Janeiro, de 2 a 4 de outubro de 2024. Participam: governo, indústria e academia.

O Grupo UTEI, única empresa cearense confirmada até agora, comemora o alto nível das participações a exemplo "do Escritório de Projetos do Exército, e agências governamentais e de fomento, representando o setor público. Já na academia, participam atores relevantes do Rio de Janeiro e de outras regiões do país. A indústria será representada pelas empresas da Base Industrial de Defesa (BID)", registra por meio de sua omunicação.