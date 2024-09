Fortaleza recebe Roadshow de Cibersegurança Industrial

A TI Safe disponibiliza dados relativos à "região"que "tem registrado um aumento de 28% nos ataques cibernéticos nos últimos 12 meses, com um impacto significativo sobre a economia local e a segurança das informações".

No próximo dia 25 de setembro, Fortaleza sediará o Roadshow da TI Safe em parceria com a Thales. O público alvo é formado por Engenheiros de Automação, Gerentes de TI, Especialistas em OT, Gerentes de Segurança, CISOs, CEOs e CTOs.

• Educação: Com 15% dos casos, instituições de ensino superior têm visto um aumento nas tentativas de invasão para acesso a dados sensíveis.

• Financeiro: Com 35% dos incidentes, bancos e instituições financeiras enfrentam ameaças como phishing e fraudes eletrônicas.

• Saúde: Representa 40% dos ataques, com hospitais e clínicas sendo alvos frequentes de ransomware e tentativas de roubo de dados.

O encontro, a ser realizado no L'O Restaurante, contará com palestras sobre melhores práticas e tendências do mercado. Vagas limitadas.