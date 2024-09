Geração Tech realiza primeira cerimônia de formatura

Está formada a primeira turma do Geração Tech. A cerimônia foi hoje (04), e efetiva a capacitação de 347 jovens cearenses que passam ao mercado de trabalho em tecnologia. O evento aconteceu na sede do Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará) e finaliza um curso de Formação e Desenvolvimento Web com duração de três meses.

O Geração Tech é uma iniciativa do IEL Ceará e da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece).

e compreende a capacitação de jovens entre 18 e 29 anos, gratuitamente, para se tornarem desenvolvedores web full stack,.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A superintendente do IEL Ceará, Dana Nunes, destacou o impacto positivo do projeto na vida dos participantes. "Esses jovens estão começando uma nova trajetória que pode mudar suas vidas. Projetos como o Geração Tech mostram que a qualificação é o primeiro passo para transformar histórias e impulsionar o desenvolvimento econômico e social do nosso estado", afirmou.