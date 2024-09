Vivo vai atuar como fintech de crédito

A Vivo anuncia obtenção de licença para atuar como fintech de crédito, do Banco Central do Brasil. A permissão é considerada "um marco importante", uma vez que amplia a flexibilidade para desenvolver novos serviços e aumenta a eficiência de sua operação de fintech.

“Esta é uma evolução natural da jornada da Vivo na vertical de serviços financeiros. Desde 2020 começamos a ofertar os primeiros produtos financeiros, utilizando a potencialidade do ecossistema Vivo. Aliando nossa amplitude de canais, o poder da marca e nossa alta capacidade de processamento de dados com um dos maiores data lakes do Brasil, provamos diversos serviços ao longo dessa jornada e a licença junto ao Banco Central corrobora a relevância que a Vivo dedica ao seu ecossistema digital”, afirma Leandro Coelho, diretor da Vivo Fintech.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Sob a marca Vivo Pay, novos serviços virão nos próximos meses. Entre eles está uma conta digital destinada à sua base de clientes e com benefícios exclusivos, além de novos produtos de crédito, carro-chefe do portfólio de serviços financeiros da empresa.