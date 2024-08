Hostweb anuncia novo Diretor de Tecnologia

Com mais de 25 anos de experiência em tecnologia, João Victor de Sousa, um dos mais veteranos colaboradores da Hostweb, é apresentado como novo Diretor de Tecnologia da empresa cearense.

É formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Ceará (UFC), e começou como estagiário em uma empresa desenvolvedora de software. Dois anos depois ingressou na SecrelNet, uma das pioneiras provedoras de internet no país. "Vivenciar o nascimento da internet no Brasil foi uma experiência transformadora, que me proporcionou uma base sólida para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades da área de TI", comenta João Victor.

Tendo acompanhado a Hostweb desde sua fundação em 2005, João Victor vivenciou de perto a evolução tanto da empresa quanto da tecnologia. "A área de TI está em constante evolução, proporcionando aprendizados diários. Mesmo com minha experiência, enfrentar novos desafios é sempre uma fonte de motivação. Acredito que essa dinâmica inspira tanto os profissionais iniciantes quanto os mais experientes. Para mim, é fundamental continuar aprendendo com todos ao meu redor, valorizando especialmente aqueles que me acompanham nessa jornada, para contribuir ao máximo para o crescimento sustentável da empresa e para o meu próprio desenvolvimento pessoal.", destaca.