Nomofobia: um dos assuntos do novo livro de advogado cearense

A nomofobia, ou o medo de ficar desconectado do celular, é um tema novo e preocupante, mas com o qual você deve se identificar. Esse e outros temas farão parte do novo livro do advogado, professor e poeta Eduardo Pragmácio Filho.



O livro será lançado quinta-feira (05/09). "O Direito do Trabalho em Movimento" será apresentada pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho e presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, Alexandre de Souza Agra Belmonte. O evento que ocorrerá no Teatro Nadir Saboya, na FB Uni, às 19h.



O escritor aborda questões impactantes e levanta pontos relevantes sobre os impactos da dependência tecnológica nas relações trabalhistas, a exemplo da greve no Aeroporto de Guarulhos em 2023, motivada pela proibição do uso de celulares, o que ilustra bem a tensão existente entre a necessidade de manter um ambiente de trabalho seguro e a resistência dos trabalhadores a normas que limitam sua conectividade.