IEEE ensina como detectar videos falsos na rede

O (Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE) destaca medidas de segurança para combater vídeos manipulados digitalmente e proteger dados em tecnologias imersivas. Gabriel Gomes de Oliveira, especialista da instituição, destaca a importância de educar o público sobre as ameaças dos deepfakes e as melhores práticas para proteger a privacidade.

Para ajudar a identificar vídeos gerados por IA, Oliveira recomenda a utilização de ferramentas avançadas de detecção baseadas em IA que analisam características sutis nos vídeos. Além disso, sugere prestar atenção em detalhes como:

•⁠ ⁠Elementos digitais na imagem: pequenas inconsistências que não estariam presentes em vídeos genuínos;

•⁠ ⁠Iluminação da cena: variações não naturais na iluminação de um quadro para o outro;

•⁠ ⁠Movimentos bruscos: movimentos que parecem mecânicos ou fora do ritmo natural;

•⁠ ⁠Tom de pele: mudanças abruptas no tom de pele que podem indicar manipulação;

•⁠ ⁠Aspecto piscante dos olhos: frequência de piscadas que não correspondem a um comportamento humano normal;

•⁠ ⁠Sincronia labial com a fala: lábios que não se movem de forma sincronizada com o áudio.

Além de identificar simulações digitais, proteger a privacidade em um mundo de tecnologias imersivas, como a realidade aumentada (RA) e virtual (RV), também é crucial. Essas tecnologias coletam uma vasta quantidade de dados sensoriais, o que pode representar riscos significativos à privacidade. Para mitigar esses riscos, o membro do IEEE sugere medidas como: educação sobre ameaças atuais, exercícios simulados, protocolos de relatório, aprendizado contínuo e atualizações e a construção de uma cultura de segurança.