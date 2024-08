GitHub: 99% dos desenvolvedores adotam codificação com IA

A ferramentas de codificação com IA no trabalho avançam

O GitHub, plataforma voltada para desenvolvedores, divulgou os resultados de uma pesquisa destacando como os profissionais de software estão utilizando ferramentas de codificação com IA e o impacto que isso está tendo em seu código, equipes e organizações.

A pesquisa foi feita com 2.000 profissionais de software – incluindo 500 entrevistados no Brasil, Estados Unidos, Índia e Alemanha, que trabalham em organizações com 1.000 ou mais funcionários – e descobriu que quase todos (99%) dos entrevistados brasileiros usaram ferramentas de codificação com IA no trabalho.

No entanto, apenas 38% relataram que suas empresas estão incentivando o uso de ferramentas de codificação com IA, evidenciando a defasagem entre o uso individual dos desenvolvedores e a adoção organizacional.