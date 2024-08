Clínica Sollirium anuncia IA na avaliação de óvulos 

Clínica Sollirium anuncia ferramenta Magenta com IA para avaliação de óvulos no tratamento de fertilidade

A Clínica Sollirium anuncia aquisição da ferramenta de inteligência artificial Magenta, uma inovação tecnológica que promete transformar o diagnóstico e a seleção de óvulos para tratamentos de fertilidade. A nova ferramenta oferece uma análise detalhada da qualidade dos óvulos, trazendo avanços significativos em precisão e eficiência.

O Magenta utiliza um sistema de inteligência artificial para comparar imagens de óvulos com uma base de dados de mais de 120.000 imagens e seus resultados, fornecendo pontuações personalizadas que ajudam a avaliar a probabilidade de um óvulo se desenvolver em um embrião viável.

Uma pontuação mais alta do Magenta está correlacionada com uma maior chance de que o óvulo evolua para um blastocisto, o estágio avançado do embrião que tem maior potencial de implantação bem-sucedida no útero.