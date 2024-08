Como o olhar humano pode melhorar a transformação digital

Daniel Braz é CTO da weme Crédito: Divulgação Michele Satie

O POVO Tecnologia conversa com Daniel Braz, especialista em tecnologia, CTO da weme - estúdio de produtos digitais e especializada em transformação digital. O que é a tal da transformação digital? Que tipo de produto é entregue ao mercado? É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Transformação Digital é o processo de integrar novas tendências em todas as áreas de um negócio, fundamentalmente alterando como a organização opera e entrega valor aos seus clientes. Mais do que a adoção de novas tecnologias, a Transformação Digital envolve uma mudança cultural, onde as empresas devem experimentar e se adaptar rapidamente às mudanças do mercado.



Os produtos entregues ao mercado podem variar amplamente dependendo do setor e das necessidades dos negócios. A weme, por exemplo, trabalha em colaboração com os clientes para projetar, construir e escalar novos serviços, negócios e produtos digitais.

Como a IA está integrada nesse processo de transformação digital? A Inteligência Artificial é um elemento central na Transformação Digital, especialmente no conceito de "AI by Design", metodologia criada pela weme, onde a tecnologia é integrada desde o início no design e desenvolvimento de soluções digitais.

A IA permite que as empresas automatizem processos complexos, analisem grandes volumes de dados e tomem decisões mais informadas e estratégicas. Além disso, a IA é essencial para a inovação, permitindo a criação de novos produtos e serviços inteligentes que evoluem com o uso e se adaptam às necessidades dos usuários, como nos casos de hiper personalização.

Você acha que a IA vai extinguir cargos e áreas de desenvolvimento e design? Não acredito nisso, mas acho que a IA estará cada vez mais integrada ao trabalho humano, facilitando e colaborando em diferentes atividades. Como um estúdio de produtos digitais, temos visto o quanto a inteligência artificial possibilita, em nossa área de atuação, automatizar tarefas repetitivas e operacionais, permitindo que designers e desenvolvedores se concentrem em atividades mais estratégicas e criativas.



É verdade que um percentual alto das iniciativas de transformação digital falham? Por que isso acontece? Muitas organizações subestimam a complexidade da transformação digital, tratando-a como um projeto puramente tecnológico, quando na verdade ela exige uma profunda mudança cultural e organizacional. A resistência interna à mudança, falta de liderança comprometida, objetivos mal definidos e uma visão fragmentada do que a transformação digital realmente implica são grandes barreiras.

Além disso, os desafios que costumamos encontrar em projetos de transformação digital são as orientações apenas a resultados para o negócio ou apenas à visão dos clientes, quando na verdade, um projeto de transformação digital de sucesso precisa equilibrar bem estes dois pilares.



Como é possível evitar essas falhas? Os investimentos para corrigir as falhas são altos? Nem sempre é possível evitar as falhas, mas elas oferecem boas oportunidades de melhorias das soluções e entregas ainda mais potentes para os clientes. Os investimentos para a correção de problemas variam bastante e em algumas situações pode ser que exijam um orçamento maior, considerando equipe para os ajustes, tempo, tecnologias e processos. É possível prever a falha?

Não necessariamente prever, mas reduzir o risco é ideal ao utilizar design estratégico e abordagens de validação. Esses serviços, incluindo prototipagem rápida e validação de conceitos, ajudam a identificar riscos e problemas logo no início, permitindo ajustes antes de grandes investimentos. Com isso, as empresas podem alinhar melhor suas estratégias, reduzir riscos e aumentar as chances de sucesso, evitando os custos elevados de correção no futuro. O que faz a weme?