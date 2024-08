Instituto Atlântico disponibiliza 7 cursos gratuitos

Ciência de Dados, Machine Learning, Experiência do Usuário, Desenvolvimento Full Stack, Quality Assurance, DevOps, Liderança e Gestão Ágil estão com vagas disponíveis

O Instituto Atlântico está recebendo inscrições para sete cursos gratuitos oferecidos pelo Avanti, Escola de Inovação, Tecnologia e Liderança do Atlântico, por meio do Avanti Bootcamp, programa gratuito de capacitação tecnológica, promovido pela instituição em parceria com a Softex e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.



Destinado a estudantes universitários matriculados em cursos de graduação, tecnólogo e licenciatura, o Avanti Bootcamp oferece formações em nível básico em Ciência de Dados, Machine Learning, Experiência do Usuário, Desenvolvimento Full Stack, Quality Assurance, DevOps, Liderança e Gestão Ágil.

Os candidatos podem se inscrever AQUI nos cursos do ciclo 2024.3 do Avanti Bootcamp a partir do dia 19 de agosto, com término em 1º de setembro. Os cursos acontecem de forma remota, o que permite que candidatos de todo o Brasil possam participar.