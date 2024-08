Hapvida NotreDame Intermédica e NINNA Hub anunciam parceria 

“Essa parceria representa um marco significativo para fortalecer nossa capacidade de liderança, fomentar ainda mais o DNA inovador na companhia e capacitar nossa equipe para orientar com excelência e eficiência as startups, criando um ecossistema propenso à inovação e à geração de novos negócios", afirma Mayumi Ito, head de inovação corporativa da Hapvida NDI.

A primeira etapa do programa é teórica, com conteúdos formativos, para capacitar os líderes a orientar startups e negócios inovadores. Na segunda fase, os participantes terão a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos em rodadas de mentorias.

A Hapvida NotreDame Intermédica e o NINNA Hub anunciam parceria no lançamento de programa de formação de 500 líderes em mentoria de negócios. TRata-se do Mentores da Inovação.

O objetivo é fomentar parcerias e acelerar o desenvolvimento de soluções criativas.

"Estamos dedicados a preparar líderes que não só possam atuar de forma ativa no ecossistema, mas também queiram fortalecer a conexão entre as necessidades da Hapvida NotreDame Intermédica e as inovações das startups. Essa colaboração é essencial para a mudança de cultura e implementação de novas ideias", diz Gabriella Purcaru, head de inovação corporativa e operações do NINNA Hub.