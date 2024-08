Instituto Atlântico anuncia aceleração de mais três startups 

A cearense YBY é a primeira solução de impacto socioambiental a ser acelerada pelo Instituto Atlântico. Com a missão de impulsionar a economia circular e promover soluções sustentáveis, a YBY é especializada em lixo zero, com focos em projetos de compostagem in loco para empresas e cidades, além de operar uma usina de tratamento de resíduos orgânicos no município de Eusébio, no Ceará. A startup está sendo coacelerada em parceria com a SomosUm, uma articuladora de negócios de impacto que busca resolver problemas sociais e ambientais, contribuindo para a construção de uma nova economia.

InSpace - Indústria

Fundada em Pernambuco, a InSpace visa transformar a gestão operacional, tornando-a mais eficiente e segura. Trata-se de uma plataforma inovadora que digitaliza e automatiza o processo de checklist operacional, integrando sensores e câmeras para monitoramento automático. A solução permite controle e gestão dos processos em tempo real, agilizando operações, prevenindo falhas de qualidade e segurança, e mitigando riscos.