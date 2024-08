Comentário na CBN sobre o upgrade do Cinturão Digital

Veja aqui o comentário desta terça-feira na CBN a respeito do upgrade do Cinturão Digital

O termo upgrade é um termo bem antigo na tecnologia. Esse termo que indica subir de patamar, permaneceu ao longo de todas as mudanças impostas e sofridas pela tecnologia, assim como invadiu conversas cotidianas. Não é incomum alguém manifestar o desejo de um upgrade do próprio automóvel, por exemplo.

Pois bem, quem vai passar por upgrade agora é o Cinturão Digital do Ceará. Quer sair da capacidade de tráfego de 10 Gigabits por segundo para cerca de 400 gigabits por segundo. Não é pouca coisa. E é exigência dos novos tempos. Gerido, pela Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice) essa mudança tem como motivador, o processo de transformação digital dos serviços do Governo do Ceará.

Serão aplicados US$ 38,7 milhões com impactos diretos a exemplo de “Transformação digital dos serviços públicos, Transformação da Gestão Pública, Infraestrutura digital e Conectividade, Transformação digital do Ministério Público do Ceará”, diz a ETICE em comunicado oficial.