Palestra sobre IA celebra o Dia Internacional do Coworking

O Dia Internacional do Coworking é celebrado dia 9 de agosto e em alusão à data haverá debate sobre Inteligência Artificial e Marketing

Em 2005 na Califórnia surgiu essa modalidade de compartilhamento de espaço que tem forte aderência ao conceito de startup, colaboração e racionalidade de recursos que se busca popularizar agora. O dia 9 de agosto convencionou-se comemorar o Coworking Day.

Para celebrar a data, a Rede Coworking Ceará (CWK CE) realizará um evento no Ninna Hub, às 18h30min da terça (13), para discutir "Como a Inteligência Artificial Revoluciona a Criação de Marcas". O debate, que contará com a participação de especialistas em marketing, abordará as novas formas de relacionamento entre marcas e públicos e a transformação através da tecnologia.

A abertura do evento será conduzida pela Presidente da Rede Coworking Ceará, Nadja Chagas, e será seguida por palestras de Augusto Morais, Presidente do Grupo GX e especialista em Marketing, Vendas e Growth, e da jornalista Carol Mello, que atualmente atua como estrategista de comunicação digital, além de ser mentora de negócios e Personal Branding.