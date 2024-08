Artigo: Sobre equilibrar tecnologia e toque humano no RH

Thomas Costa, head comercial do Infojobs, nos escreve com exclusividade sobre tecnologia e RH na medida certa

Alie a tecnologia com expertise humana

Como você pode equilibrar a tecnologia e o toque humano em um mundo onde a automação está se tornando cada vez mais predominante? Essa é uma questão crucial para os profissionais de RH que buscam maximizar a eficiência enquanto mantêm uma conexão genuína com seus colaboradores. A verdadeira magia acontece quando tecnologia e interação pessoal se combinam para criar um ambiente de trabalho mais eficiente e acolhedor. Aqui estão algumas estratégias para alcançar esse equilíbrio:

*Por Thomas Costa, Head Comercial do Infojobs e porta-voz do Pandapé

Personalize a experiência do colaborador

Dica Prática: Use a tecnologia para automatizar tarefas repetitivas, como a triagem de currículos. Assim, você libera seu tempo para se concentrar na análise detalhada dos melhores candidatos, melhorando a eficiência e a qualidade do processo seletivo.

A tecnologia deve potencializar, não substituir, a interação humana. Investir em ferramentas de RH que automatizam tarefas repetitivas, como recrutamento e onboarding, libera tempo para que os profissionais se concentrem em aspectos mais estratégicos e pessoais do trabalho. Softwares como o Pandapé oferecem análise automatizada de currículos, enquanto a comunicação com candidatos deve manter um toque pessoal, como entrevistas virtuais conduzidas por humanos.

Estudos mostram que a personalização no local de trabalho impacta diretamente a satisfação e o engajamento dos funcionários. De acordo com um estudo da Gartner, 70% dos funcionários afirmam que a personalização no ambiente de trabalho afeta diretamente sua satisfação e engajamento.

Utilize dados e análises para entender melhor as preferências dos colaboradores e oferecer experiências personalizadas. Ferramentas de engajamento podem fornecer insights valiosos, enquanto o toque humano é essencial para interpretar esses dados e implementar mudanças significativas.

Dica Prática: Desenvolva perfis de colaboradores que incluam não apenas habilidades e experiências, mas também preferências de comunicação e estilo de trabalho. Use essas informações para adaptar suas abordagens de gestão e reconhecimento.